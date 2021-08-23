Видеороликом с рисующими на скалах туристами заинтересовалась прокуратура Алтая

Горно-Алтайск, 23 августа. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту размещения в Сети видеоролика, на котором видно, как туристы рисуют на скалах вдоль Чуйского тракта.

Очевидцы засняли, как неизвестные делают надписи на камнях неподалеку от бывшего природо-хозяйственного парка Чуй-Оозы в Онгудайском районе. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Несколько дней назад в Набережных Челнах бабушка-вандал сломала деревянную лавочку в одном из городских парков и попала на запись камеры видеонаблюдения.