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Видеороликом с рисующими на скалах туристами заинтересовалась прокуратура Алтая

  /   Обновлено: 23 августа 2021 16:08
Происшествия
Видеороликом с рисующими на скалах туристами заинтересовалась прокуратура Алтая
pixabay.com

Горно-Алтайск, 23 августа. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту размещения в Сети видеоролика, на котором видно, как туристы рисуют на скалах вдоль Чуйского тракта.

Очевидцы засняли, как неизвестные делают надписи на камнях неподалеку от бывшего природо-хозяйственного парка Чуй-Оозы в Онгудайском районе. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Несколько дней назад в Набережных Челнах бабушка-вандал сломала деревянную лавочку в одном из городских парков и попала на запись камеры видеонаблюдения.

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