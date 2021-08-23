Стало известно о состоянии избитой в Ярославле пациентки психбольницы

Ярославль, 23 августа. Медики осмотрели женщину, которую избили санитары психиатрической больницы. Терапевт и невролог заключили, что ее здоровью ничего не угрожает.

Соответствующую информацию подтвердил источник ФАН в медицинских кругах. Других деталей о состоянии женщины не приводится.

Инцидент произошел в лифте дома, в котором проживает пострадавшая. Жительнице Ярославля понадобилась психиатрическая помощь, в итоге на место прибыла бригада врачей. По неустановленным причинам санитары избили гражданку на пути к машине скорой. По факту случившегося проводится проверка, подробности устанавливаются.