София Коэльо показала, как носить бандану предстоящей осенью

Лос-Анджелес, 23 августа. Головной убор осенью — необходимость, а не модный аксессуар. В этом сезоне делается ставка на шелковые платки, которые с легкостью превращаются в бандану или модную «повязку» для головы. Правда, сегодня еще не придумали название для этого нового аксессуара. В качестве примера использования такого элемента гардероба издание Elle предлагает взглянуть на модель Софию Коэльо.

Девушка заработала популярность, благодаря своему уникальному тонкому вкусу. Ее Instagram стал для многих модниц некоей Библией. Если вы на нее еще не подписаны, то советуем побыстрее это сделать. В аккаунте стилиста можно почерпнуть немало идей для образов и вдохновиться неожиданными сочетаниями, а также узнать о локальных малоизвестных брендах со всего мира. Софья — настоящий кладезь моды, она умеет находить действительно неповторимые вещи.