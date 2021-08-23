Стенд с возможностью управления истребителем Су-27 открыли для гостей «Армии-2021»

Москва, 23 августа. Гости военно-технического форума «Армия-2021» получили уникальную возможность ознакомиться с принципом управления одним из лучших российских истребителей Су-27.

На площадке форума представлен специальный стенд, который имитирует кабину российского самолета четвертого поколения. В рамках демонстрации возможностей боевой машины любой посетитель может сесть в кресло пилота и попробовать взять на себя управление легендарным истребителем Су-27.

Ранее сообщалось, что в Кубинке стартовал военно-технический форум «Армия-2021», который продлится до 28 августа. Гостям и участникам покажут различные образцы вооружения, а также военной и специальной техники. В мероприятии принимают участие практически все российские оборонные предприятия, передает телеканал «360».