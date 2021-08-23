Уникальный тренажер для подготовки водителей судов представили на форуме «Армия-2021»

Москва, 23 августа. Интерактивный тренажер Storm для подготовки судоводителей был представлен 23 августа в ходе Международного военно-технического форума в Кубинке.

Уникальная разработка имитирует различные процессы маломерных судов. Благодаря Storm можно потренировать трогание, повороты, швартовку и экстренную остановку. С помощью этого устройства будущие водители судов могут также отточить навыки спасения утопающего, постановки на якорь, буксировки и других важных процессов.

Кроме этого, на форуме представили досмотрового робота для работы с заминированными помещениями. Уникальное устройство было собрано руками учеников 9-10 классов. Также на выставке показали новый пистолет-пулемет для спецназовцев. Разработчиком оружия является концерн «Калашников», передает телеканал «360».