Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета в Ивановской области

Иваново, 23 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту жесткой посадки вертолета санитарной авиации в Ивановской области.

В ходе надзорных мероприятий будет установлено, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов, сообщили в прокуратуре.

Вертолет санавиации с двумя пилотами на борту совершил жесткую посадку недалеко от областной клинической больницы. В результате инцидента никто не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.