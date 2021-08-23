Более 320 единиц вооружения используют для динамических показов на форуме «Армия-2021»

Москва, 23 августа. Организаторы форума «Армия-2021» задействуют более 320 единиц вооружения и техники для динамических показов на полигоне Алабино, сообщил замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

По его словам, уже сегодня участники выставки смогут оценить возможности экспортно-ориентированных образцов продукции российского оборонно-промышленного комплекса. Демонстрационная программа включает в себя сразу несколько тактических эпизодов. Они будут проводиться в перерывах между этапами конкурса «Танковый биатлон».

«В ходе динамических показов будет задействовано более 320 единиц вооружении, военной и специальной техники из наличия Минобороны, а также образцы предприятий промышленности», — отметил Цаликов.

Ранее сообщалось, что в рамках выставки представители концерна «Калашников» произвели постановочный захват заложников. Так они продемонстрировали возможности нового пистолета-пулемета. На церемонии открытия форума президент РФ Владимир Путин назвал долю современного вооружения в российской армии, сообщает телеканал «360».