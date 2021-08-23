Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 16:33
16:29
Шоу-бизнес
Алена Яковлева вспомнила, как отец оставил семью ради Райкиной
16:28
Армия
Специальный тренажер для стрельбы из АК-74 установили в павильоне форума «Армия-2021»
16:27
Весь мир
Банды Гаити согласились на перемирие, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения
16:27
Шоу-бизнес
Жена Александра Панайотова раскрыла секрет счастливой жизни с артистом
16:27
Общество
Депутат Валуев поддержал идею Беглова о создании госприютов для животных
16:27
Политика
Польша стала для Запада изгоем вместо России
16:27
Происшествия
Пассажир «Сапсана» умер по пути в Москву
16:25
Общество
Аксенов жестко высказался по поводу результатов проведения «Крымской платформы»
16:24
Происшествия
Вертолет санавиации повредил шасси при жесткой посадке под Иваново
16:22
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев хочет распрощаться со своим помощником на фоне скандалов в Доме моды
Все новости

Карпин определился с итоговым списком игроков для подготовки к отбору на ЧМ
Спорт
Карпин определился с итоговым списком игроков для подготовки к отбору на ЧМ
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 23 августа. Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал итоговый состав сборной на матчи отбора ЧМ-2022.

Тренерский штаб национальной сборной России под руководством Валерия Карпина определился с финальным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам первенства мира 2022 года.

По словам российского специалиста Карпина, в заявку не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также хавбек Денис Макаров. В общей сложности в окончательный перечень включены 29 футболистов (24 полевых игроков и пять вратарей), с полным списком можно ознакомиться здесь.

Сборная России в рамках отбора на мундиаль 1 сентября встретится с командой Хорватии, начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее новоиспеченный наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев не были вызваны в национальную команду на сентябрьские матчи.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Карпин определился с итоговым списком игроков для подготовки к отбору на ЧМ
Валерий Карпин сборная россии чм-2022
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru