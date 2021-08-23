Карпин определился с итоговым списком игроков для подготовки к отбору на ЧМ

Москва, 23 августа. Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал итоговый состав сборной на матчи отбора ЧМ-2022.

Тренерский штаб национальной сборной России под руководством Валерия Карпина определился с финальным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам первенства мира 2022 года.

По словам российского специалиста Карпина, в заявку не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также хавбек Денис Макаров. В общей сложности в окончательный перечень включены 29 футболистов (24 полевых игроков и пять вратарей), с полным списком можно ознакомиться здесь.

Сборная России в рамках отбора на мундиаль 1 сентября встретится с командой Хорватии, начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее новоиспеченный наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев не были вызваны в национальную команду на сентябрьские матчи.