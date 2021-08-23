«Ров с крокодилами»: украинский историк о насильственной украинизации

Прошло совсем немного времени с момента принятия закона об обязательном использовании украинского языка в общественных местах, в сфере торговли и быта, но русскоговорящие украинцы испытывают дискомфорт и собственную уязвимость уже не первый год.

«Денис Коронин» — псевдоним киевского историка, который опасается репрессий и согласился побеседовать с международной редакцией Федерального агентства новостей об этой проблеме при условии, что его настоящее имя не будет названо.

torange.biz /

— Если сегодня в Киеве официант в кафе, клерк в банке или слесарь в автосервисе обратится к клиенту по‑русски — клиент действительно имеет право вызывать полицию?

— Да. В торговых точках устанавливают камеры и записывающие устройства, которые позволяют контролировать продавцов. Гидам запрещено проводить туристические экскурсии на русском языке. Официально штрафы еще не вступили в силу, но знакомые уже пересказывают случаи, когда работодателей в подобных ситуациях штрафовали.

— Большой штраф?

— 1200 гривен... Это 50 долларов. При том, что средняя зарплата продавца — около 10000 гривен в месяц.

— Кому это нужно? И зачем власть стремится расколоть общество «по языковому признаку»?

— Ну, с одной стороны, политика «разделяй и властвуй» используется в качестве метода социального контроля испокон веков. С другой, можно сказать, что насаждение русофобии является частью процесса национального самоопределения Украины. Но это во многом искусственная модель.

Думаю, что при анализе сложившейся ситуации нельзя не учитывать геополитический фактор. Россию побаиваются. После 2014 года стало очень популярным убеждение, что от нее надо защищаться. Нынешней украинской власти хотелось бы отделиться от бывшей метрополии чем-то вроде рва с крокодилами...

— И все-таки, как получилось, что два братских народа оказались разделены этим «рвом с крокодилами»?

— Тут все-таки надо оговориться, что на человеческом — скажем, бытовом уровне — дело обстоит гораздо лучше, чем на государственном. Там нет такого явного противопоставления. Я бы даже сказал, что на глубинном уровне тезис о том, что русские и украинцы — это разные народы, для общества неочевиден... Иначе и быть не может: в стране, где «по гамбургскому счету» половина народа говорит на русском. Нельзя половину населения ломать через колено. Именно поэтому новый закон был ими воспринят без энтузиазма, а сама по себе украинизация идет довольно туго. Разделение народов вызывает у людей внутреннее противоречие и закономерный вопрос: «...чтобы что?»

Русский — один из шести языков ООН, а украинский за пределами Украины практически не используется. Зачем стране урезать свои возможности?

— В одной из лекций Дмитрия Быкова о «Мертвых душах» есть тезис о том, что Украину (украинскую культуру, антураж, колорит) — создал Гоголь. Великий русский писатель. Что вы об этом думаете?

— Полагаю, что некий смысл в этом предположении есть... В своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь романтизировал Украину; скажем, вывел некую национальную концепцию, которая тут же стала частью высокой поэзии... русскоязычной. Гоголь заставил об Украине в XIX веке думать и говорить. Но! В том же «Тарасе Бульбе» он все время упоминает «Русь» и «русских». Казаки там русские у него. Поэтому сегодня в некоторых переводах «Тараса Бульбы» на украинский язык и «русских» заодно заменили на «украинцев».

— ...То есть, и Гоголю досталось.

— Да, украинскую традицию приходится холить и лелеять изо всех сил. Если брать реальные исторические факты, то до второй половины XIX века все те, кто населял территорию нынешней Украины, во всех тогдашних источниках назывались русскими... Выходит, что русскими они скорее всего и были. Если ни о каком украинском народе тогда никто и слыхом не слыхивал, то, вероятно, никакого украинского народа и не было.

— Вы защищаете концепцию триединого народа. Можете рассказать о ней поподробнее?

— Концепция триединства русского народа — русские, белорусы, малороссы — до революции 1917 года являлась общепринятой. Она основывалась на политическом единстве Российской Империи, а сейчас она практически мертва... Но интересно то, что в ней не было ничего уникального. Народы, состоящие из разных компонентов (по-научному — субэтносов) — абсолютно типичное явление. В Польше — великополяне, малополяне, мазуры. В Германии — баварцы, пруссаки, саксонцы. Очень сильна региональная идентичность в Италии. У французов до сих пор парижане противопоставляют себя провансальцам, и наоборот... не будем забывать, что окситанский язык в Париже вообще был запрещен. Французский язык во французском законе определен как «язык учебы, работы, коммерческих сделок и публичных услуг». Но, разумеется, нигде и близко не указано, на каком языке официант в кафе должен обращаться к посетителю. И в Париже они сплошь и рядом обращаются к клиентам по-английски...

— Можно ли сказать, что политика языковой «украинизации» является насильственной?

— Формально так называемый «закон» противоречит конституции (конституция запрещает дискриминацию). На чисто практическом уровне налицо неприятие нововведениям... В Одессе, например, пока что все продолжают говорить по-русски, а уполномоченного «по защите государственного языка» (введена специальная должность!) в народе называют «шпрехен-фюрером», — ни больше, ни меньше.

— Каковы ваши прогнозы? Что ждет украинское общество и украинский язык в будущем? Какими будут отношения между Украиной и Россией?

— С 2014 года я зарекся делать прогнозы... Когда начался Майдан, я был уверен, что до кровопролития не дойдет — и ошибся. Однако, мне кажется, что дальнейший территориальный распад Украины мало вероятен. Донбасс стал прививкой от этого... с точки зрения обывателя — это ад и кошмар. Что касается украинского языка, его роль в обществе несомненно будет расти. Потому что русскоязычные ведут себя пассивно и практически не сопротивляются.

— Чем это можно объяснить?

— Боязнью, конформизмом... Стокгольмским синдромом в отношении властей, если угодно. Например, на только что закончившейся олимпиаде имел место скандал с украинской прыгуньей, которая имела неосторожность обняться с русской спортсменкой: девушка продержалась три дня, а потом все-таки перешла на украинский язык и покаялась.

Относительно геополитики, мне кажется, идеально было бы установить между Россией и Украиной что-то вроде «шенгенской» границы. Цивилизованная дипломатия все же намного лучше «рва с крокодилами». Надеюсь, наша власть эволюционирует до принятия подобных — цивилизованных — мер.