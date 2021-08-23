Концерн «Калашников» разработал замену пистолету Макарова

Москва, 23 августа. Концерн «Калашников» разработал оружие, предназначенное для замены пистолета Макарова, стоящего на вооружении Министерства внутренних дел России.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний, в данный момент идет подготовка контракта с МВД РФ на поставку пистолета Лебедева компактный (ПЛК). В концерне отметили, что темпы перевооружения сотрудников внутренних органов «будет определять заказчик».

«Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, «Калашников» и МВД готовятся к заключению контракта», — заявили представители компании.

Также в пресс-службе концерна сообщили, что интерес к новым пистолетам проявило Министерство обороны РФ. Однако в компании уточнили, что говорить о каких-либо конкретных договоренностях пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что на презентации нового оружия концерна «Калашников» произошел «захват заложников». Во время постановки актер в маске удерживал женщину на сцене. Также новый пистолет-пулемет для спецназовцев показали на «Армии-2021», передает телеканал «360».