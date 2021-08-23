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Концерн «Калашников» разработал замену пистолету Макарова
Армия
Концерн «Калашников» разработал замену пистолету Макарова
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 августа. Концерн «Калашников» разработал оружие, предназначенное для замены пистолета Макарова, стоящего на вооружении Министерства внутренних дел России.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний, в данный момент идет подготовка контракта с МВД РФ на поставку пистолета Лебедева компактный (ПЛК). В концерне отметили, что темпы перевооружения сотрудников внутренних органов «будет определять заказчик».

«Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, «Калашников» и МВД готовятся к заключению контракта», — заявили представители компании.

Также в пресс-службе концерна сообщили, что интерес к новым пистолетам проявило Министерство обороны РФ. Однако в компании уточнили, что говорить о каких-либо конкретных договоренностях пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что на презентации нового оружия концерна «Калашников» произошел «захват заложников». Во время постановки актер в маске удерживал женщину на сцене. Также новый пистолет-пулемет для спецназовцев показали на «Армии-2021», передает телеканал «360».

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