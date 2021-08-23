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Под Самарой сняли угрозу распространения огня на село Борское

  /   Обновлено: 23 августа 2021 15:53
Происшествия
Под Самарой сняли угрозу распространения огня на село Борское
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Самара, 23 августа. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, чтобы не допустить появления новых очагов возгорания.

По данным МЧС, в настоящее время спасателям удалось сократить площадь активного горения у села Борское до 20 гектаров. Однако пожар может разбушеваться вновь из-за возможных порывов ветра. На борьбу с огнем привлекли три пожарных поезда, два вертолета МИ-8, которые совершили 33 сброса.

Дополнительно на место ЧП прибудет вертолет МИ-8 МЧС России, также ожидается прибытие самолета БЕ-200ЧС МЧС России для выполнения задач по защите населенных пунктов. Всего к тушению огня привлекли 696 человек и 183 единицы техники.

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