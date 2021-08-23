Раннее старение сосудов связали с употреблением алкоголя в молодости

Лондон, 23 августа. Алкоголь и табак негативно отражаются на здоровье человека. В частности они ускоряют старение кровеносной системы, считают исследователи.

Специалисты Университетского колледжа Лондона (Великобритания) определили причины раннего старения кровеносных сосудов. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества кардиологии. Как утверждают ученые, на состояние сосудов влияет употребление алкогольной и табачной продукции в молодом возрасте.

Один из авторов исследования, Хьюго Уолфорд, подчеркивает, что эти изменения можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек. Соблюдение принципов здорового образа жизни также способствует снижению вероятности возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Употребление определенных продуктов поспособствует сохранению здоровья кровеносных сосудов. Врачи, в частности, рекомендуют есть куркуму и чеснок. Эти продукты помогают очистить сосуды.