Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 23 августа. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с COVID-19 в России перешла в стадию стабилизации.

Также специалист сообщил, что снижение заболеваемости происходит, в том числе благодаря вакцинации населения. Он отметил, что ее темпы в течение последних недель были достаточно высоки. Однако эксперт подчеркнул, что расслабляться пока рано. Следует соблюдать все противоэпидемические меры и продолжать прививаться против коронавирусной инфекции.

Иммунолог Андрей Продеус ранее обосновал необходимость вакцинации населения до осени. Он считает, что первый этап следует пройти до наступления холодов.