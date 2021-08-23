Центробанк намерен внедрить трансграничные переводы в СБП уже в 2022 году

Москва, 23 августа. Межграничные денежные переводы по номеру телефона могут быть внедрены в Систему быстрых платежей уже в 2022 году. Об этом следует из пресс-релиза Центрального банка России.

Это поможет сделать переводы через СБП в другие государства такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри РФ. Такая возможность может быть реализована как во взаимодействии с аналогичными инотсранными системами, так и через сотрудничество с отдельными зарубежными банками, отмечается на сайте регулятора.

Объем оплаченных через Систему быстрых платежей (СБП) товаров и услуг по итогам июля составил 2,2 млрд рублей. Это оказалось на 10% больше результатов июня, отметили в Банке России.