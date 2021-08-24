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Эксперт рассказал, за что могут внезапно оштрафовать при сдаче квартиры в аренду
Общество
Эксперт рассказал, за что могут внезапно оштрафовать при сдаче квартиры в аренду
Федеральное агентство новостей  / 

При совершении какой-либо сделки в сфере недвижимости необходимо сфокусировать внимание на юридических аспектах, чтобы обезопасить себя от лишних проблем и финансовых затрат. Гендиректор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал ФАН о том, из-за чего при сдаче квартиры в аренду можно столкнуться с неожиданным административным штрафом.

По словам Паршикова, в первую очередь это касается арендодателей, которые акцентируют внимание на том, что сдают квартиру только лицам славянской внешности. Такое объявление может подразумевать штраф, потому что формулировки попадают под статью 5.62 («Дискриминация») КоАП РФ.

«Безусловно, владелец недвижимости имеет право заключить договор, опираясь на свои предпочтения, однако подобные издержки в объявлениях очень актуальны на сегодняшний день. Тем не менее в стране не наблюдалось судебных разбирательств по этому поводу. Но полагать, что подобный акцент не может повлечь за собой административный штраф, — легкомысленно. К тому же за подобное нарушение штраф может составить 50-100 тысяч российских рублей (для юридических лиц) и 1-3 тысяч рублей (для физических лиц)», — пояснил Юрий Паршиков.

Эксперт рассказал, за что могут внезапно оштрафовать при сдаче квартиры в аренду
фото из личного архива Юрия Паршикова  / 

Эксперт напомнил, что Госдума рассматривает новый законопроект «О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации», который направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы нивелировать препятствия для комфортной жизни остальных граждан.

Ранее риелтор, инвестор в недвижимость Артем Сошников рассказал, какие квартиры лучше не покупать. Есть ряд важных моментов, которые могут сказаться на дальнейшей ликвидности и комфорте проживания при выборе и покупке той или иной квартиры.

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законодательство недвижимость аренда жилищный кодекс
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