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Трейлер фильма «Небо» о российских летчиках в Сирии показали на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 15:54
Общество
Трейлер фильма «Небо» о российских летчиках в Сирии показали на форуме «Армия-2021»
Фото съемочной группы фильма «Небо»

Москва, 23 августа. Гостям военно-технического форума «Армия-2021» показали трейлер готовящегося к выходу фильма о российских летчиках в Сирии под названием «Небо».

По имеющейся информации, трейлер картины режиссера Игоря Копылова, которая основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, транслируется на всех экранах форума в парке «Патриот».

Отмечается, что съемки киноленты проходили на реальных объектах Минобороны России, в том числе на авиабазе Хмеймим на территории САР. В центре истории два главных героя, прототипами которых стали Олег Пешков и Константин Мурахтин. В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Экипаж успел катапультироваться. Штурман выжил и был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе.

Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказывала, как актеры и каскадеры фильма перед сьемками проходили стажировку в войсках. Стоит отметить, что в широкий прокат картина выйдет уже осенью этого года, передает телеканал «360».

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Сирия фильм летчики армия-2021
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