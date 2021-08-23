Путин дал команду на закладку новых боевых кораблей для ВМФ России

Кубинка, 23 августа. Президент России Владимир Путин, выступая на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», дал команду на закладку новых боевых кораблей для Военно-морского флота РФ.

Отмечается, что суда будут построены в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге, на АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре». Российский лидер выразил уверенность, что специалисты, которые займутся постройкой, выполнят поставленные задачи с высоким уровнем профессионализма.

Кроме того, глава государства заявил, что в ВМФ России поступят на вооружение два современных корабля ближней морской зоны и четыре новейшие подлодки. По словам Путина, это позволит флоту существенно нарастить свой военный потенциал.

Ранее сообщалось, что президент РФ уверен в заинтересованности зарубежных гостей «Армии-2021» новейшими образцами российского вооружения. Он отметил, что ежегодно на полях форума заключаются «солидные портфели взаимовыгодных контрактов» на поставку отечественной продукции военной отрасли.