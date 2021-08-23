Ульяновск, 23 августа. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку на территории Ивановской области. На борту находились два человека.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах, на борту винтокрылой машины в момент инцидента находились два человека. Они не пострадали.

В настоящее время на месте работают спасатели регионального отделения МЧС. Другие подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве.