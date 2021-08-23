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Отчим надругался над малолетней падчерицей в Севастополе
Происшествия
Отчим надругался над малолетней падчерицей в Севастополе
pxhere.com  / 

Севастополь, 23 августа. Школьница подверглась сексуальному насилию со стороны отчима. Как стало известно ФАН, подозреваемый трогал промежность девочки и совершал другие развратные действия.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя 22 августа обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила стражам порядка, что 20 августа ее муж надругался на 11-летней падчерицей. По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний мужчина. По данному факту блюстители закона возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

«Подозреваемый был ранее судим за кражу, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчина воспользовался тем, что остался наедине со школьницей и стал к ней приставать. Сначала он ее обнял и стал гладить промежность и грудь. После этого снял штаны и показал испугавшейся девочке свой детородный орган».

Ребенок не решилась сразу же поведать о произошедшем матери, а сделала это лишь спустя двое суток. Женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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