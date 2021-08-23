Банги, 23 августа. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) провели антитеррористическую операцию в городе Бондиба. Мирные жители помогли военнослужащим и оцепили населенный пункт, чтобы не допустить вмешательства миротворцев ООН.

В ходе мероприятия правительственные войска методично разминировали дороги и зачистили спящие ячейки радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Боевики пытаются скрыться от правосудия в удаленных провинциях ЦАР.

Логику действий мирных жителей можно понять: неоднократно появлялась информация, что взрывчатку боевикам поставляли именно «голубые каски». Не исключено, что миротворцы попытались бы саботировать операцию FACA, чтобы скрыть следы пособничества бандитам.

Вероятно, ВС ЦАР раскапывают в Бондибе именно те мины иностранного производства, которые преступники получили контрабандным путем от сотрудников миссии ООН.

Параллельно с этим в Босангоа проходит очередная массовая акция Stop MINUSCA. Центральноафриканцы заблокировали проезд транспорту миротворцев и требуют, что они ответили перед судом за все совершенные преступления, многие из которых повлекли за собой смертельные последствия.