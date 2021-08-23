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Путин: России нужен мощный военно-морской флот

  /   Обновлено: 23 августа 2021 15:31
Армия
Путин: России нужен мощный военно-морской флот
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 23 августа. Россия должна иметь мощный и сбалансированный военно-морской флот. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Россия является сильной и суверенной страной. По его словам, государство должно постоянно совершенствовать свои военно-морские силы. В связи с этим глава государства в ходе видеоконференции дал команду на закладку современных боевых кораблей для ВМФ РФ.

«Сегодня он [флот] играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства. Надежно защищает наши национальные интересы. Вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин отметил успехи России в области создания перспективных образцов вооружений. В числе прочего он указал на гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники большой дальности «Охотник».

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