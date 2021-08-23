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На презентации нового оружия концерна «Калашников» произошел «захват заложников»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 15:23
Армия
На презентации нового оружия концерна «Калашников» произошел «захват заложников»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 23 августа. Организаторы презентации нового пистолета-пулемета ППК-20 от концерна «Калашников» сымитировали захват заложников в рамках форума «Армия-2021».

Во время постановки актер в маске удерживал женщину на сцене. Это позволило представителям предприятия показать эффективность новой отечественной разработки. В частности, они продемонстрировали возможность стрельбы в полной темноте.

ППК-20 разрабатывается для летчиков Воздушно-космических сил России. Компактность позволяет разместить оружие прямо в катапультном кресле пилота. При разработке ППК-20 конструкторы учли все замечания, выявленные при серийном изготовлении пистолетов-пулеметов «Витязь-СН». Новое вооружение от концерна «Калашников» уже прошло государственные испытания.

Как сообщает телеканал «360», в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке начал свою работу военно-технический форум «Армия-2021». В рамках выставки концерн «Калашников» представил новый морской ударный беспилотник. Аппаратами будут оснащать скоростные катера и корабли спецназначения.

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россия калашников армия-2021
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