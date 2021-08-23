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Санитаров психбольницы в Ярославле обвинили в жестоком избиении пациентки

  /   Обновлено: 23 августа 2021 15:27
Происшествия
Санитаров психбольницы в Ярославле обвинили в жестоком избиении пациентки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ярославль, 23 августа. Санитары психиатрической больницы в Ярославле обвиняются в избиении пациентки, информирует издание «Свободный Ярославль».

Инцидент произошел в лифте жилого дома, где проживала женщина. Ей потребовалась психиатрическая помощь, поэтому на место вызвали специализированную бригаду. По пути следования к автомобилю санитары жестоко избили пострадавшую.

На опубликованных кадрах можно заметить, что мужчины начинают наносить удары в область живота и головы девушки сразу после того, как двери лифта закрываются. Все это время она кричит и пытается вырваться.

Инцидентом занялся региональный департамент здравоохранения. По факту случившегося проводится проверка. Подробности устанавливаются.

Ранее двоих подростков осудили за изнасилование туристки в Сочи.

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