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Россия получила от МВФ 17,5 млрд долларов на восстановление экономики

  /   Обновлено: 23 августа 2021 15:24
Экономика
Россия получила от МВФ 17,5 млрд долларов на восстановление экономики
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 23 августа. Международный валютный фонд (МВФ) выделил 275 млрд долларов развивающимся странам для восстановления экономики, около 17,5 млрд долларов получила Россия.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу одобренное распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере 650 млрд долларов, передает РБК. Полученные денежные средства РФ может добавить к своим резервам или оказать помощь другим странам.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что состоявшееся распределение стало «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Деньги, полученные от фонда, должны помочь странам восстановиться после пандемии.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия справляется с коронавирусом эффективнее других развитых стран. Кроме того, глава государства подчеркнул, что властям практически удалось восстановить докризисный уровень экономики.

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Все новости / Экономика / Россия получила от МВФ 17,5 млрд долларов на восстановление экономики
россия мвф восстановление экономики
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