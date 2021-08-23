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В ФМБА предложили измерять эмоциональный фон в армии «психологическим термометром»
Политика
В ФМБА предложили измерять эмоциональный фон в армии «психологическим термометром»
Пресс-служба Западного военного округа  / 

Изучение эмоционального фона военнослужащих, их уровня тревоги и стресса поможет решить любые психологические проблемы в Российской армии. Об этом ФАН заявил кандидат психологических наук, сотрудник Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФЦМН) ФМБА Ринат Абдурахманов, представивший «психологический термометр» для военнослужащих в рамках форума «Армия-2021».

Психолог сообщил, что разработкой проекта занимались ФМБА и МГУ. Опросник был создан деканом факультета психологии МГУ Юрием Зинченко, а впоследствии адаптирован психологами ФМБА.

«Опросник изначально использовался при работе с больными коронавирусной инфекцией, — уточнил Абдурахманов. — Он состоял из трех частей: первая измеряла уровень стресса, вторая — эмоциональное истощение, усталость от общения с коллегами и работы, а третья — депрессивные тенденции».

Эксперт отметил, что в настоящее время ФЦМН ожидает, что проектом заинтересуются военные. Он добавил, что прохождение этого опроса позволяет собрать детальную статистику, касающуюся психологического здоровья участников коллектива.

«Если этот «термометр» будет применяться в армии, то станет ясно, в каких родах войск, у каких званий выше уровень тревоги, — рассказал Абдурахманов. — Для этого нужно лишь заполнить все данные».

В заключение собеседник ФАН подчеркнул, что изучение эмоционального фона военнослужащих может помочь решить существующие психологические проблемы в армии.

«В Вооруженных силах РФ есть психологическая служба, — напомнил сотрудник ФЦМН. — Конечно, все подобные проекты должны активно внедряться. Важно, например, чтобы в армии не было дедовщины, ведь это проблема замкнутого коллектива. Она есть везде, даже в детском саду и школах, но там дети находятся под контролем, а в армии больше свободы».

Военно-технический форум «Армия» проводится в России с 2015 года на территории парка «Патриот». Рабочая программа мероприятия традиционно включает международные двусторонние встречи на уровне министров и официальных представителей государств, а также заключение двусторонних контрактов, имеющих отношение к оборонной промышленности. В 2021 году форум проводится с 22 по 28 августа.

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Все новости / Политика / В ФМБА предложили измерять эмоциональный фон в армии «психологическим термометром»
военные психологическая помощь армия-2021 Ринат Абдурахманов
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