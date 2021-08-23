В Госдуме рассказали, что произойдет с Украиной в случае наступления ВСУ на Донбасс

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Валерий Залужный призвал готовиться к наступлению на ДНР и ЛНР. Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал ФАН, что произойдет с Украиной, если она попытается завершить конфликт в Донбассе силовым методом.

После того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, многие были уверены, что у него получится остановить гражданский конфликт в Донбассе. Однако с каждым днем мечты по этому поводу развеивались. 20 мая 2019 года прошла инаугурация Зеленского, а уже 27 мая под обстрел украинских силовиков попала Горловка. В результате удара пострадали пятилетняя девочка и тридцатилетняя женщина. Кроме того, Мониторинговая миссия ООН по правам человека привела данные о жертвах среди гражданского населения Донбасса в 2020 году в результате военных действий. Миссия зарегистрировала 70 случаев гибели и ранений мирных жителей.

В 2021 году Владимир Зеленский сменил всю верхушку Вооруженных сил Украины. По словам президента, он ожидает, что на всех уровнях в ВСУ, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие. И вот накануне новый главком украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный призвал готовиться к наступлению на ДНР и ЛНР.

Федеральное агентство новостей /

«ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь и, главное, подготовки к ведению наступательных действий для освобождения «оккупированных территорий», — заявил он.

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий прокомментировал ФАН заявление нового главкома ВСУ.

«Правительство Зеленского, да и он сам, каждую неделю сначала говорит о том, что они то прекращают конфликт и обстрелы Донбасса, то готовятся воевать с мирными гражданами. Понять их логику сегодня, наверное, сложно не только украинцам, но и западным партнерам Киева. Освобождать «оккупированные территории» от своих же граждан — преступление перед человечностью. Напомню, что в ДНР и ЛНР проживает более 3,5 млн граждан, которые были когда-то в составе Украины. Если новый главком ВСУ хочет начинать наступательные действия против собственного народа, то его место вместе с Зеленским и Петром Порошенко на скамье военных преступников. Военный трибунал все равно их не минует», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, если украинские власти рискнут напасть на Донбасс, то ополченцы ДНР и ЛНР дойдут как минимум до Киева.

facebook.com / Пресс-служба «операции Объединенных сил»

«Они уже пытались это сделать, но увидели мощную мобилизацию шахтеров и простых людей, взявшихся за оружие. Разведка Украины работает. Она знает об озлобленности людей, которые находятся практически под ежедневными обстрелами. Если Вооруженные силы Украины перейдут к более агрессивным действиям, то армии ДНР и ЛНР дойдут как минимум до Киева. А все из-за того, что в освобождении своей страны будут помогать все жители Харьковской, Днепропетровской, Одесской и других областей, которые сегодня страдают от действий Киева, от запрета русского языка, русофобии. 11 областей Украины будут помогать ДНР и ЛНР освобождать свою землю, как это когда-то делали их предки», — отметил политик.

Также Виктор Водолацкий рассказал, что киевским политикам перейти в наступление не позволят западные кураторы, поскольку впоследствии Украина лишится своей государственности и развалится.

«Все это в Киеве прекрасно понимают. Специалисты из ЦРУ, которые сегодня руководят страной, никогда не допустят того, чтобы Украина перешла «красную черту». Если она будет перейдена, то это приведет к уничтожению украинской государственности, поскольку тогда она распадется как минимум на три части — на Юго-Восточную, Центральную и Западную Украины», — резюмировал Виктор Водолацкий.

Ранее ФАН писал, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела населенного пункта Голубовское со стороны Вооруженных сил Украины. Киевские силовики вели огонь со своих позиций у населенного пункта Новотошковское.