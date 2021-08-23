Меркель одной фразой отбила угрозы Зеленского пожаловаться на нее Байдену

Она уходит из большой политики, Ангела Доротея Меркель, бундесканцлерин ФРГ на протяжении целых 16 лет.

Не поведет за собой на парламентские выборы блок ХДС/ХСС, как делала это — что бы ни случалось, с неизменным успехом, — четыре раза подряд: в 2005-м, в 2009-м, в 2013-м и в 2017-м годах.

Не будет блистать на внутренней и международной арене мастерством интриг и компромиссов.

Не будет держать «сердечко» и радовать всех разноцветными пиджаками на фотосессиях мировых лидеров.

Не будет привечать в Германии мигрантов, не станет проповедовать своей стране и всему миру идеи демократии и толерантности…

Ее будет не хватать, словно привычной разношенной обуви, которая хоть и неказиста, зато нигде не жмет, надежна и всегда под рукой. И никто не удивится, если Меркель через какое-то время… захотят вернуть — особенно если преемники «муттер Ангелы» в партии и государстве окажутся менее компетентны и адекватны.

Но сейчас она уходит. Куда и зачем?

В поисках ответа на эти вопросы буквально под лупой исследуются три ее последних зарубежных визита: в Вашингтон 15 июля, в Москву 20 августа и в Киев 22 августа.

Помимо мелких забавных и по-своему символичных деталей — например, мобильник у бундесканцлерин в Кремле зазвонил как раз в тот момент, когда российский президент Владимир Путин произнес фразу: «Мы постоянно находимся в телефонном контакте…» — общая картина выглядит примерно следующим образом.

/ Федеральное агентство новостей

По итогам переговоров с Джо Байденом Меркель «отбила» для Германии право на «Северный поток — 2» в обмен на обещания сохранить для Украины газовый транзит из России после 2024 года, компенсировать ей финансовые потери и инвестировать в энергетические проекты. Эти договоренности стали частью Вашингтонской декларации о сотрудничестве США и ФРГ, которая по факту дезавуировала «особые отношения» между Америкой и Великобританией, заявленные в Новой Атлантической хартии от 10 июня.

Что, пожалуй, самое интересное, стратегического значения документ американский президент подписал с политиком, про которую точно известно, что через два месяца она уйдет в отставку… Спрашивается, чьи это гарантии могут иметь такой вес? Самой Ангелы? Или чьи-то еще?

В Москве бундесканцлерин продемонстрировала максимально возможную по жесткости переговорную позицию. С фактическим отказом от лицензирования телеканала Russia Today на территории Германии. А также с целым рядом требований: «освободить Навального», «сохранить газовый транзит для Украины после 2024 года», «вернуть в Россию немецкие НКО», «активизировать работу «нормандского формата», «отказаться от аннексии Крыма, чтобы восстановить территориальную целостность Украины», и так далее.

Нельзя сказать, что Меркель вообще «потеряла берега» — во всяком случае, ни про «отравление Навального», ни про «агрессию России» речи не шло. Да и Путин реагировал на эскапады Ангелы с улыбкой профессионального дрессировщика: мол, «Северный поток — 2» достроим, торговля растет, инвестиции идут, а все остальное — не так важно.

В Киеве же Меркель, вдобавок ко всему, объявила Россию «стороной конфликта в Донбассе», согласилась с тем, что ответственность за срыв Минских соглашений несет Москва, отбивалась от обвинений в том, что Германия «предала Украину», обещала новые санкции и всяческие кары, если «российский газ будет использоваться как оружие против Украины», — но никаких конкретных цифр компенсации, помощи и инвестиций для Владимира Зеленского и Ко не назвала.

Новостное агентство «Харьков». /

Да и в целом отношение Меркель к киевскому «хозяину» и его инициативам получилось показательным. Вот приедет, мол, на «Крымскую платформу» и на празднование 30-летия «незалежности» наш министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, имеющий такой же статус, как и министр иностранных дел Хайко Маас, увы, занятый сейчас Афганистаном, будет и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм — на этом уровне и обсуждайте все интересующие вас вопросы — такова отныне совместная позиция Берлина и Вашингтона…

Угрозы украинского лидера пожаловаться Байдену Меркель просто пропустила мимо ушей. Вернее, пообещала, что дальше все может быть передано специальному представителю правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгу Графу фон Вальдерзее…

Все это говорит о том, что Меркель уходит с поста федерального канцлера, но не из большой политики как таковой.

Одна из версий прочит ей место главного лоббиста и потенциального руководителя «газовой ОПЕК» — международной организации стран-экспортеров газа, создание которой давно, уже не первый год, обсуждается, но в плане реальной организации пока не продвинулось ни на йоту. В том, что нынешняя бундесканцлерин способна сдвинуть это дело с нынешней мертвой точки, никто не сомневается.

Тем более, налицо пример Герхарда Шредера, ее предшественника на посту федерального канцлера, который давно и успешно занимается вопросами европейской и мировой энергетики, тесно сотрудничает с Россией, а с 2017 года работает председателем совета директоров «НК «Роснефть».

Впрочем, Ангела Меркель, с ее опытом и репутацией, как говорится, достойна много большего, чем заниматься газовыми делами — даже в масштабах не только постсоветского пространства, но и мира в целом.