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Жители ЦАР вышли на митинг против миротворцев ООН в Босангоа
Весь мир
Жители ЦАР вышли на митинг против миротворцев ООН в Босангоа
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 23 августа. Центральноафриканцы провели акцию протеста под лозунгом Stop MINUSCA в Босангоа. Участники мероприятия выступают против бесчинств сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

В последнее время миротворцы систематически становятся виновниками трагических происшествий. Многочисленные аварии, нарушения манифестов, пособничество боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), беспорядочная стрельба по мирным жителям — это далеко не полный список «достижений» миссии в ЦАР.

«Голубые каски», прибывшие поддерживать порядок и стабильность в республике, сами представляют угрозу для мирных жителей. Стихийные митинги против их действий сначала захватили столицу, после чего и остальные города республики. Люди массово выходят на демонстрации и перекрывают дороги для транспорта МИНУСКА.

Миротворцы окончательно утратили доверие населения. После убийства 12-летней девочки в Бриа они попытались подкупить отца ребенка, чтобы тот снял видео и приписал преступление сотрудников миссии ООН российским инструкторам. Мужчина отказался от предложения и рассказал центральноафриканским СМИ правду о произошедшем.

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