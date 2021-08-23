Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 16:30
16:29
Шоу-бизнес
Алена Яковлева вспомнила, как отец оставил семью ради Райкиной
16:28
Армия
Специальный тренажер для стрельбы из АК-74 установили в павильоне форума «Армия-2021»
16:27
Весь мир
Банды Гаити согласились на перемирие, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения
16:27
Шоу-бизнес
Жена Александра Панайотова раскрыла секрет счастливой жизни с артистом
16:27
Общество
Депутат Валуев поддержал идею Беглова о создании госприютов для животных
16:27
Политика
Польша стала для Запада изгоем вместо России
16:27
Происшествия
Пассажир «Сапсана» умер по пути в Москву
16:25
Общество
Аксенов жестко высказался по поводу результатов проведения «Крымской платформы»
16:24
Происшествия
Вертолет санавиации повредил шасси при жесткой посадке под Иваново
16:22
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев хочет распрощаться со своим помощником на фоне скандалов в Доме моды
Все новости

Минобороны РФ готово развивать сотрудничество в военной сфере с Бангладеш
Армия
Минобороны РФ готово развивать сотрудничество в военной сфере с Бангладеш
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 23 августа. Министерство обороны России готово продолжать развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Бангладеш, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Об этом замминистра оборонного ведомства сообщил в ходе встречи с начальником военного отдела секретариата премьер-министра южноазиатской республики Вакер-Уз-Заманом. По его словам, между Москвой и Даккой сложилось динамично развивающееся партнерство в военной сфере.

«Мы готовы развивать и укреплять его дальше в интересах укрепления обороноспособности наших государств, во имя мира на земле», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

В свою очередь Заман также отметил важность наращивания сотрудничества между двумя странами. Он заявил, что республика хотела бы продолжить наращивать взаимодействие с Россией в военной области, в частности по линии подготовки военнослужащих из Бангладеш в российских вузах.

Ранее сообщалось, что Мьянма и РФ договорились продолжать сотрудничество в военной области. В ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны Маунг Маунг Ай Фомин подчеркнул важность такого взаимодействия.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ готово развивать сотрудничество в военной сфере с Бангладеш
россия минобороны рф бангладеш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru