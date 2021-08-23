Минобороны РФ готово развивать сотрудничество в военной сфере с Бангладеш

Москва, 23 августа. Министерство обороны России готово продолжать развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Бангладеш, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Об этом замминистра оборонного ведомства сообщил в ходе встречи с начальником военного отдела секретариата премьер-министра южноазиатской республики Вакер-Уз-Заманом. По его словам, между Москвой и Даккой сложилось динамично развивающееся партнерство в военной сфере.

«Мы готовы развивать и укреплять его дальше в интересах укрепления обороноспособности наших государств, во имя мира на земле», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

В свою очередь Заман также отметил важность наращивания сотрудничества между двумя странами. Он заявил, что республика хотела бы продолжить наращивать взаимодействие с Россией в военной области, в частности по линии подготовки военнослужащих из Бангладеш в российских вузах.

Ранее сообщалось, что Мьянма и РФ договорились продолжать сотрудничество в военной области. В ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны Маунг Маунг Ай Фомин подчеркнул важность такого взаимодействия.