Wildberries вложит 8 млрд рублей в запуск нового логистического центра

Москва, 23 августа. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о создании в регионе распределительного центра Wildberries. Документ был подписан с главой фирмы Татьяной Бакальчук.

Новый транспортно-товарный узел онлайн-ретейлера появится в Екатеринбурге к 2022–2023 годам. Отмечается, что товары на Wildberries реализуют около 6,6 тыс. предпринимателей Свердловской области, за год их число возросло в четыре раза, а их продажи за январь-июнь 2021 года увеличились до 4 млрд рублей

«Запуск нового логистического центра позволит поддержать местных предпринимателей благодаря их экономии на логистике», — передает «ФедералПресс».

В строительство центра площадью в 100 тысяч квадратных метров компания инвестирует 8 млрд рублей. После запуска в эксплуатацию он принесет Екатеринбургу свыше 5 тысяч новых рабочих мест.

Также крупнейшая российская интернет-площадка занимается созданием логистического центра в Петербурге. В него Wildberries вложит 3 млрд рублей без учета оборудования.