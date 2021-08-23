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Папа римский может отречься от престола из-за болезни
Общество
Папа римский может отречься от престола из-за болезни
Pr Scr vaticannews.va  /  пресс-служба Ватикана

Ватикан, 23 августа. Итальянские журналисты считают, что папа римский Франциск может в скором времени отречься от престола. Подобные события уже происходили в истории.

Папа римский Франциск может отречься от Апостольского престола по состоянию здоровья. Об этом сообщает итальянская газета Libero. По мнению журналистов, глава католической церкви может последовать примеру своего предшественника — Бенедикта XVI.

«В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти», — говорится в статье.

Ранее 85-летний понтифик перенес трехчасовую операцию на кишечнике. Врачи провели левостороннюю гемиколэктомию — резекцию части толстого кишечника. Отмечается, что за все время нахождения на своей должности, Франциск лишь несколько раз обращался к медицинским специалистам за помощью.

Как сообщалось ранее, папа римский обратился со словами благодарности к разработчикам вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, прохождение данной процедуры является «актом любви» к себе и окружающим.

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