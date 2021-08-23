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«Офицеры России» готовы выехать в Казахстан для решения проблемы притеснения русских
Политика
«Офицеры России» готовы выехать в Казахстан для решения проблемы притеснения русских
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Официальное обращение «Офицеров России» к президенту Казахстана с требованием привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан будет передано в посольство республики 23 августа.

Об этом в интервью ФАН сообщил член президиума организации, Герой России, полковник полиции Александр Головашкин. Поводом для обращения стали многочисленные случаи притеснения русскоговорящих жителей Казахстана организаторами так называемых «языковых патрулей».

«Если поступит официальное приглашение от казахской стороны, я и другие Герои России с удовольствием присоединимся к этой делегации. Мы также готовы принять участие в рабочих встречах и мероприятиях, направленных на недопущение межнациональной розни между русскими и казахами. В то же время мы будем внимательно следить за происходящим в дальнейшем. Казахские власти не должны больше допустить таких инцидентов», — рассказал собеседник агентства.

Представитель «Офицеров России» подчеркнул, что все подобные преступления должны быть раскрыты, а уголовные дела — доведены до суда.

«Это надо делать публично и открыто, доводить информацию до общества через СМИ. Важно привлечь к ответственности всех участников: как непосредственных исполнителей, так и подстрекателей, в том числе участников так называемых «языковых патрулей» в Казахстане. Нужно незамедлительно блокировать в соцсетях ролики и публикации, призывающие к межнациональной розни, проводить с людьми профилактические и разъяснительные беседы, но действовать при этом следует строго в правовом поле», — добавил Головашкин.

«Офицеры России» готовы выехать в Казахстан для решения проблемы притеснения русских
Федеральное агентство новостей  / Сергей Петров

Ранее о готовности оказать содействие властям Казахстана в борьбе с разжиганием межнациональной розни заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он назвал «вопиющими случаями» инциденты с нападениями на русскоязычных граждан постсоветского государства.

«Со слов очевидцев и потерпевших, эти преступления совершены по национальному и религиозному признаку. Возможно, что это не связанные между собой преступления, но тенденция очевидна. И направлена она на разжигание межнациональной розни между нашими братскими народами», — заявил Липовой.

Он подчеркнул важность принятия исчерпывающих мер для недопущения подобных случаев в будущем. Глава «Офицеров России» также заявил о своей готовности прибыть вместе с делегацией других Героев России для совместного решения этих вопросов.

Одним из нашумевших случаев травли русских в Казахстане стало видео, на котором блогер Куат Ахметов заставляет публично извиняться за использование русского языка главу отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилию Гречаник. Позднее она пояснила, что ее вынудили это сделать.

Против блогера-русофоба возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в социальных сетях и Telegram-каналах распространяется видео, на котором русского мальчика в Казахстане заставляют есть землю.

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Все новости / Политика / «Офицеры России» готовы выехать в Казахстан для решения проблемы притеснения русских
казахстан русскоязычное население офицеры россии Александр Головашкин
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