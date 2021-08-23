Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымской платформы»

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию на саммит «Крымской платформы». Об этом он сообщил непосредственно на форуме.

По словам Зеленского, темой саммита является выработка путей по «возвращению» полуострова Украине.

«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Россию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», — высказался президент страны на саммите.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием. По его словам, форум является недружественным по отношению к России.