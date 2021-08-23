«Талибан» назначил нового и.о. главы Центробанка Афганистана

Кабул, 23 августа. Руководство движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) назначило нового главу Центрального банка Афганистана. Им стал Хаджи Мухаммад Идрис.

«Хаджи Мухаммад Идрис был назначен исполняющим обязанности главы Центробанка Афганистана с целью контроля за государственными учреждениями и банковскими вопросами, а также решения проблем народа», — написал в своем аккаунте в Twitter спикер группировки Забиулла Муджахид.

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TB spox announced that Haji Mohammad Idris has been appointed as the Acting Governor of #DaAfghanistanBank by the leadership of the #IslamicEmirate for the purpose of organizing government institutions and banking issues and addressing the problems of the people. pic.twitter.com/AqULZF2wY8 — Avais (@awvais) August 23, 2021

В настоящий момент талибы перестраивают работу государственных структур Афганистана после захвата власти в стране, произошедшего чуть больше недели назад.

15 августа формирования группировки подвели черту под масштабной кампанией по установлению контроля над территорией страны, которая началась весной на фоне вывода воинского контингента США и НАТО. В первые недели августа «Талибан» овладел практически всеми административными центрами республики, после чего боевики окружили Кабул.

Столица сдалась талибам без боя. Оставшиеся на тот момент в Афганистане чиновники заявили о передаче власти, а президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну. Впоследствии выяснилось, что он находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов, причем, предположительно, с крупной суммой денег.

22 августа лидеры «Талибана» объявили о формировании в стране совета, который будет следить за соблюдением принципов свободы прессы. Кроме того, группировка обещает в ближайшее время представить новую систему управления страной. Ранее ее командование уже заявляло, что власть будет основываться на принципах ислама, а о демократическом строе речи не идет.

1 Организация запрещена на территории РФ.