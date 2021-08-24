Итоги независимости Украины на фоне Союзного государства подвели в «Патриоте»

Украина готовится к 30-летию своей независимости. Празднования пройдут традиционно 24 августа. Накануне знаменательной даты довольно символично рухнул самый большой в мире украинский флагшток, а на Крещатике прошел парад националистов.

Каковы итоги независимости Украины? Насколько выполнены политические обещания властей Украины? Почему украинские власти блокируют российские ресурсы? Какими будут дальнейшие отношения России, Белоруссии и Украины? На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответил вице-президент Петровской академии наук, заместитель председателя «Российско-белорусского братства» Андрей Антонов.

По словам эксперта, украинские политики и историки рассматривают падение украинского символа страны в Херсоне с юмором.

«Когда многое сделанное на нашей планете преподносится как сделанное предками современных украинов, некими украми. История не знала подобного народа. Так что эта попытка украинского истеблишмента смотрится в юмористическом плане», — говорит Антонов.

vk.com / Андрей Антонов

А все, что касается экономических и общественно-политических итогов современной Украины, мы уже знаем. Как отмечает вице-президент Петровской академии наук, экономика в стране разваливается, разлагается общество, политическая система неустойчива.

«Что ожидает Украину — большой вопрос. Власть на Украине живет своей жизнью, а общество на Украине — своей, и вот эта пропасть все увеличивается и увеличивается», — добавил гость пресс-центра.

Несмотря на все трудности на общественно-политической арене, Украина готовится к большому празднованию 30-летия своей независимости. В социальных сетях активно распространяется видео, как украинские военнослужащие, маршируя по Крещатику и репетируя парад, поют оскорбительную фанатскую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

«Определенные шаги, конечно, надо сделать, высказать свое крайне негативное мнение по этому поводу. Но вносить этих марширующих всех в секционный список... Не царское это дело — так мелочиться. Относительно организаторов этого процесса можно было бы рассмотреть вопрос о внесении их в санкционный список, который бы ограничивал их возможности посещения РФ», — говорит эксперт.

С точки зрения идеологии нынешний президент Украины Владимир Зеленский делает то, чего не делали его предшественники Петр Порошенко, Александр Турчинов, Виктор Янукович. И за примерами далеко ходить не надо. Так, недавно на территории Украины был введен запрет на ряд российских ресурсов, в том числе СМИ.

«Это говорит о бессилии власти. Сильный человек общественно-политической структуры не будет идти по пути запрещения. Они будут идти по пути разрешения в рамках правового поля, нравственности, но будут стараться, чтобы общество было активным, ведь невозможно навязывать одну точку зрения в обществе, разумный плюрализм должен присутствовать. Эти запретительные меры будут способствовать отторжению властных структур обществом Украины, и они будут приближать ее конец. На штыках можно держать не длительное время», — считает спикер.

Ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировке доступа к ресурсам «Ростелекома» и некоторым СМИ прокомментировал сенатор Крыма, член Совфеда Сергей Цеков. Он считает, что Зеленский боится истины.