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Путин отметил успехи России в области создания перспективных образцов вооружений

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:50
Армия
Путин отметил успехи России в области создания перспективных образцов вооружений
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Кубинка, 23 августа. Россия демонстрирует большие успехи в области создания и улучшения перспективных образцов вооружений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Российский лидер отметил достижения российского оборонно-промышленного комплекса во время открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021». В частности он указал на гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники большой дальности «Охотник».

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать, что еще долго не будут иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин выразил уверенность в заинтересованности иностранных гостей «Армии-2021» в российском вооружении. Он заметил, что ежегодно на полях этого мероприятия заключаются «солидные портфели взаимовыгодных контрактов» на поставку отечественной продукции военной отрасли.

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Все новости / Армия / Путин отметил успехи России в области создания перспективных образцов вооружений
путин вооружение кинжал армия-2021
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