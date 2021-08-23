Путин отметил успехи России в области создания перспективных образцов вооружений

Кубинка, 23 августа. Россия демонстрирует большие успехи в области создания и улучшения перспективных образцов вооружений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Российский лидер отметил достижения российского оборонно-промышленного комплекса во время открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021». В частности он указал на гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники большой дальности «Охотник».

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать, что еще долго не будут иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин выразил уверенность в заинтересованности иностранных гостей «Армии-2021» в российском вооружении. Он заметил, что ежегодно на полях этого мероприятия заключаются «солидные портфели взаимовыгодных контрактов» на поставку отечественной продукции военной отрасли.