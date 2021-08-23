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Путин рассказал о высоком спросе на российское вооружение на мировом рынке

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:49
Армия
Путин рассказал о высоком спросе на российское вооружение на мировом рынке
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 23 августа. Российское вооружение всегда пользовалось спросом на международном рынке оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, оборонные предприятия нашей страны всегда вовремя поставляют экспортную продукцию заказчикам, несмотря на сложную обстановку в мире из-за коронавируса. Путин подчеркнул, что даже в сложных условиях борьбы с пандемией производители военной продукции ни на день не прекращали свою работу.

Ранее президент РФ говорил, что проведение Армейских международных игр позволит участникам соревнований укрепить военное сотрудничество. Он поблагодарил российское оборонное ведомство и других организаторов за подготовку АрМИ-2021.

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путин вооружение экспорт
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