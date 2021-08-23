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Путин: АрМИ-2021 поспособствуют укреплению международного военного партнерства

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:51
Армия
Путин: АрМИ-2021 поспособствуют укреплению международного военного партнерства
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 августа. Проведение Армейских международных игр позволит участникам соревнований укрепить военное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на церемонии открытия АрМИ-2021 в подмосковном центре «Патриот», он поблагодарил руководство Министерства обороны РФ и других организаторов за подготовку игр и военно-технического форума «Армия-2021».

«Их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет в вооруженные силы нашей страны, в оборонные инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодежь, готовую посвятить свою жизнь служению России», — сказал глава государства.

Армейские международные игры проходят с 22 августа по 4 сентября параллельно с форумом «Армия-2021». Соревнования в воинских дисциплинах пройдут на объектах полигона Алабино и в парке «Патриот». Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию церемонии открытия.

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