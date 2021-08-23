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Шойгу встретился с министром обороны и военного производства Египта
Африка
Шойгу встретился с министром обороны и военного производства Египта
Пресс-служба Министерства обороны РФ  / 

Москва, 23 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял египетского коллегу Мохаммеда Ахмеда Заки, который возглавил военную делегацию высокого уровня и прилетел в российскую столицу на несколько дней.

По информации официального представителя ВС североафриканской страны, главы ведомств обсудили укрепление диалога между дружественными Каиром и Москвой. Планируется, что Мохаммед Ахмед Заки поучаствует в работе совместной египетско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Планируется, что в ходе поездки в РФ Мухаммед Заки примет участие в работе совместной египетско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству <…> для обсуждения ряда тем, представляющих взаимный интерес, а также поддержки военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран», — добавил офпред.

Кроме того, осенью североафриканская страна проведет совместные с РФ учения воздушно-десантных войск «Защитники дружбы».

В январе вступил в силу договор между Москвой и Каиром о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который был подписан еще в 2018 году. Согласно документу, государства укрепят российско-египетское взаимодействие в политике, торговле, экономике, культуре и других сферах.

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