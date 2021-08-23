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Стали известны причины самоубийства школьницы в Калининграде
Происшествия
Стали известны причины самоубийства школьницы в Калининграде
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Калининград, 23 августа. Девочка покончила жизнь самоубийством после очередного скандала с матерью. Как стало известно ФАН, пострадавшая не раз высказывала намерения о суициде.

О смерти 15-летней школьницы в Калининграде стало известно 20 августа. В дежурную часть полиции позвонила 30-летняя местная жительница и сообщила, что у дома на улице Горького обнаружила тело несовершеннолетней девочки. На место происшествия выдвинулись медики и оперативно-следственная группа. Врачи констатировали смерть ребенка.

Стражи порядка по данному факту назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Школьница проживала в одном из домов по улице Жукова, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Во время осмотра тела мы не нашли следов борьбы или признаков насильственной смерти. Погибшая не оставила предсмертной записки».

Блюстители закона опросили соседей и маму девочки. По мнению силовиков, женщина косвенно виновна в смерти дочери.

«В семье происходил длительный конфликт между матерью и погибшей, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ребенок в ходе ссор не раз высказывал желание покончить жизнь самоубийством, однако родительница не обращала на это никакого внимания. А нужно было показать ребенка психологу! Именно после очередного скандала учащаяся и решилась на страшный поступок».

Еще один суицид в Калининграде был совершен в тот же день примерно в 21:20. Пострадала 16-летняя девочка, ее доставили в реанимационное отделение детской областной больницы. Ребенок страдает психическими расстройствами и в школе не обучается. Как и в первом случае, девочка неоднократно высказывала намерения свести счеты с жизнью.

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дети калининград самоубийство
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