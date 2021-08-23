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Новое хранилище радиоактивных отходов появится в Ростовской области
Общество
Новое хранилище радиоактивных отходов появится в Ростовской области
Невские Новости  /  Яна Сайдашева

Ростов-на-Дону, 23 августа. На сайте госзакупок появилась информация, что государственный концерн  «Росэнергоатом» ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации нового пункта захоронения отходов Ростовской АЭС.

Предположительно новый комплекс разместится в Дубовском районе Ростовской области, недалеко от поселения Жуковский. Согласно документации, территория комплекса займет 5000 кв метров, на которых разместятся площадки переработки и разгрузки. Объем хранилища составит 11 тысяч кубометров радиоактивного мусора и будет состоять из двух узлов. Изначальная стоимость контракта оценивается в 68,5 млн рублей.

В госкорпорации уверяют, что объект не опасен и никаким образом не отразится на здоровье жителей региона и на его экологии. 

Стоит напомнить, что в Мясниковском районе Ростовской области, который бьет все рекорды статистики по онкозаболеваниям в регионе, уже есть хранилище радиоактивных медицинских отходов. Его расконсервация вызвала массу протестов на уровне района, но люди услышаны не были. Можно предположить, что ситуация повторится и с новым хранилищем, которое по объему превышает старое в два раза. 

Ранее ФАН сообщал, что в районе города Шахты Ростовской области дончане обнаружили массовый замор рыбы и забили тревогу. Рыба различных видов плавала вверх брюхом у берега в притоке реки Кундрючья. Причиной стал сброс сточных вод с очистных сооружений.

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