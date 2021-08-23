Политолог Марков расшифровал послание Меркель Зеленскому на «языке цветов»

Москва, 23 августа. Участие канцлера ФРГ Ангелы Меркель в церемониях возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и Киеве стало серьезным сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об особенностях дипломатии на «языке цветов» рассказал политолог Сергей Марков. Эксперт в личном Telegram-канале обратил внимание на любопытную деталь: и в Москве, и в Киеве Меркель почтила память героев Великой Отечественной войны. В то время в украинской столице в непосредственной близости от мемориала героям ВОВ стоит еще один — членам так называемой «небесной сотни».

Меркель отказалась возложить цветы к мемориалу погибших во время Майдана, в чем Марков увидел однозначный сигнал в сторону Зеленского и всего киевского истеблишмента. В Берлине не одобряют выбранный украинскими властями праворадикальный курс. Политолог уверен, что церемониальным языком канцлер ФРГ дала понять президенту Украины: она не собирается почитать неонацистов и провокаторов, убитых руками своих соотечественников.

««Небесная сотня» – это более сотни боевиков неонацистов и случайных, обманутых демонстрантов, которые были расстреляны в 2014 году на Евромайдане организаторами Майдана с целью политической провокации и захвата власти. Эти неонацисты и демонстранты героизируются русофобским репрессивным режимом с целью оправдания массовых репрессий. Поэтому Меркель и отказалась возлагать цветы к памятнику неонацистам. Правда, прямо об этом не сказала», — объяснил эксперт поступок главы немецкого правительства.

Поведение Зеленского во время визита Ангелы Меркель вызвало недоумение и возмущение как в Киеве, так и в Берлине. Обозреватель Федерального агентства новостей подробно проанализировал действия украинских властей во время встречи на высшем уровне, прошедшей 22 августа.

«Теплый» прием Меркель командой Зеленского особенно не понравился немцам, пишет НСН. Авторитетный обозреватель Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за будничную и холодную организацию встречи с канцлером.