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Правоохранители раскрыли типичные фразы телефонных мошенников

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:32
Происшествия
Правоохранители раскрыли типичные фразы телефонных мошенников
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Москва, 23 августа. Сотрудники столичного МВД рассказали, какие чаще всего предложения и уловки используют телефонные аферисты.

Правоохранители уточнили, что наиболее распространенными являются следующие выражения: «ваш родственник попал в беду», «вам ошибочно перевели деньги», «с вашего счета происходят подозрительные операции по списанию», «вы участвуете в акции и выиграли приз», «положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться».

Полицейские отмечают, что в последнее время в московском регионе участились случаи мошенничества. Граждан предупредили, что после таких фраз с неизвестными лучше не общаться. Также не стоит продолжать диалог с теми, кто представляется якобы сотрудниками «службы безопасности банка».

В интернете мошенники запустили множество сайтов, которые предлагают бесплатное угощение от имени крупных российских банков. Это произошло после новости о том, что Сбербанк угостил пиццей промоутеров «Альфа-банка», сообщало РИАМО.

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