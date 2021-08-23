Путин: российское вооружение должно заинтересовать зарубежных гостей «Армии-2021»

Москва, 23 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что иностранные гости форума «Армия-2021» проявят интерес к российскому вооружению.

Глава государства отметил, что ежегодно на полях этого мероприятия заключаются «солидные портфели взаимовыгодных контрактов» на поставку отечественной продукции военной отрасли. Россия рассчитывает, что гости оценят уникальные возможности новинок оборонно-промышленного комплекса страны, подчеркнул Путин на форуме.

В этом году принимают участие свыше 90% организаций ОПК и предприятий, которые занимаются выполнением гособоронзаказа, отметил российский лидер. Все они готовы к международному сотрудничеству в разработке и выпуске современного оружия.

Президент Владимир Путин присоединился к открытию Международного военно-технического форума «Армия-2021» и «АрМИ-2021». Мероприятия пройдут до 28 августа в выставочном центре «Патриот».