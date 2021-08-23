Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 14:59
14:58
Шоу-бизнес
Модель Алеся Кафельникова показала фанатам фото из ЗАГСа
14:55
Общество
Зеленский недоплачивал за газ в своей крымской квартире
14:55
Общество
Вирусолог рассказал, какой уровень антител нужен для защиты от коронавируса
14:54
Политика
Путин 24 августа примет участие во втором съезде ЕР
14:52
Общество
Юрист Лалаян обжалует решение ФАС по проведенной проверке в аэропорту Домодедово
14:52
Общество
Ушел из жизни бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
14:51
Общество
Папа римский может отречься от престола из-за болезни
14:49
Весь мир
«Талибан» назначил нового и.о. главы Центробанка Афганистана
14:48
Общество
Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
14:47
Политика
Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымской платформы»
Все новости

Депутат Милонов предложил создать в России «школофоны»
Общество
Депутат Милонов предложил создать в России «школофоны»
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 23 августа. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать специальные смартфоны для учащихся общеобразовательных заведений в России.

Инициативу Милонов направил в обращении на имя главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова. У некоторых учащихся есть смартфоны последних моделей, что вызывает зависть у других школьников. Это, в свою очередь, приводит к появлению «социального соревнование», которое не нужно учащимся, считает депутат.

Список должны составлять мобильные устройства, которые выполняют образовательные функции и позволяют детям связываться с родителями. Такие смартфоны смогут приобрести в любой семье. Для небогатых семей необходимо разработать специальную программу для обеспечения подобными мобильными устройствами, дополнил Милонов.

Американский врач ранее заявил, что постоянное использование смартфона перед сном может сократить продолжительность жизни. Мобильное устройство излучает синий свет, который снижает выработку меланина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Милонов предложил создать в России «школофоны»
милонов школа смартфон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru