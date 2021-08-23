Депутат Милонов предложил создать в России «школофоны»

Москва, 23 августа. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать специальные смартфоны для учащихся общеобразовательных заведений в России.

Инициативу Милонов направил в обращении на имя главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова. У некоторых учащихся есть смартфоны последних моделей, что вызывает зависть у других школьников. Это, в свою очередь, приводит к появлению «социального соревнование», которое не нужно учащимся, считает депутат.

Список должны составлять мобильные устройства, которые выполняют образовательные функции и позволяют детям связываться с родителями. Такие смартфоны смогут приобрести в любой семье. Для небогатых семей необходимо разработать специальную программу для обеспечения подобными мобильными устройствами, дополнил Милонов.

Американский врач ранее заявил, что постоянное использование смартфона перед сном может сократить продолжительность жизни. Мобильное устройство излучает синий свет, который снижает выработку меланина.