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Лидеры стран ОДКБ обсудили меры реагирования на ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:30
Политика
Лидеры стран ОДКБ обсудили меры реагирования на ситуацию в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Минск, 23 августа. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили ситуацию в Афганистане и меры реагирования на происходящее.

Как сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, озабоченность вызывает обещание «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) сформировать коалиционное правительство в Афганистане, так как оно до сих пор не перешло в стадию реализации.

«Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны», — высказался генсек ОДКБ на заседании.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что лидер Афганистана Ашраф Гани убеждал Вашингтон в намерении биться с радикалами до конца, но сам бежал из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан одкб
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