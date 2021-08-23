«Ниццу» и «Марсель» вызвали на заседание после массовых беспорядков на игре Лиги 1

Ницца, 23 августа. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на официальном сайте опубликовала заявление на фоне ситуации в матче третьего тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель».

Дисциплинарная комиссия LFP созывает оба клуба на заседание, которое состоится в среду, 25 августа. В футбольной лиге назвали произошедшее серьезным инцидентом.

Во время матча третьего тура французского чемпионата между клубами «Ницца» и «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликт начался после того, как ультрас орлят бросили бутылку в хавбека «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил предмет обратно на трибуну, после чего фанаты прорвали кордон и выбежали к футболистам. Игроки «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» на фоне небезопасной обстановки. За это клубу могут присудить техническое поражение со счетом 0:3.