Убийцу мэра иракской Кербеллы приговорили к смертной казни

Багдад, 23 августа. Убийца мэра иракского города Кербелла Абира Салима аль-Хафаджи приговорен к смертной казни.
Такое решение было принято на фоне растущих протестов населения против неспособности властей страны остановить волну расправ над общественными и политическими деятелями, в причастности к которым обвиняют правительство и силовые структуры Ирака.
Глава города Кербелла, где находятся несколько важнейших святынь мусульман-шиитов, 10 августа был застрелен из пистолета Хусейном Абд аль-Амиром во время рабочей инспекции на одном из объектов несанкционированного строительства в районе Аль-Мамджи. Причиной убийства, как сообщается, стало недовольство проводимой им муниципальной кампании по пресечению нарушений в этой части города. От рук преступника также погибли двое сопровождавших мэра сотрудников муниципалитета.
NEW: Last week, Karbala's mayor was shot dead in cold blood while inspecting demolition of unlawful structures built on state land.— Mohammad Ali Shabani (@mashabani) August 20, 2021
It prompted PM @MAKadhimi himself to go down to Karbala to face the alleged murderer. But is any change on horizon?https://t.co/JltQBcjGNu
Аль-Амир был задержан на месте происшествия, после чего дал признательные показания. Верховный суд Ирака приговорил его к смертной казни через повешение. На подачу апелляции у адвоката обвиняемого есть 30 дней. Затем вердикт суда должен подписать президент страны Бархам Салех.
Череда подобных убийств, целями которых с 2019 года стали около 70 активистов, политических и публичных деятелей, неоднократно вызывала широкий общественный резонанс из-за того, что многим из исполнителей удалось скрыться или уйти от ответственности. Это и стало поводом для обвинений в адрес руководства и правоохранительных органов государства, так как их подозревают в попытках устранения «нежелательных» лиц и освобождении якобы задержанных преступников.
После гибели Аль-Хафаджи Кербеллу посетил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, который пообещал, что виновные будут наказаны. Впоследствии он одобрил вынесенный приговор, написав об этом в Twitter.
The murderer of the provincial governor of Karbala, Iraq who assassinated him in broad daylight in front of guards has been captured.— ابن ڪربلاء ???????????????? (@IbnAlRafidayn) August 22, 2021
it seems he will be sentenced to death inshallah. https://t.co/1IP6AsNGw6
«Я ценю и уважаю решение суда касательно преступника, убившего Абира Салима, главу муниципалитета Кербеллы. Беспристрастность системы правосудия является гарантом равенства, справедливости и доверия народа к государству», — заявил Аль-Казыми.
По сообщениям правозащитных организаций, Ирак занимает четвертое место в мире по количеству казней. В частности, только за 2020 год было зарегистрировано более 45 смертных приговоров, многие из них — в отношении боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).
Криминогенную обстановку в стране осложняет большое количество стрелкового оружия, которое попадало в оборот за долгие годы войн и межконфессиональных конфликтов. В 2017-м в стране насчитывалось 7,6 млн зарегистрированных единиц при населении около 39 млн человек. Вместе с тем количество нелегального оружия подсчитать не представляется возможным.
1 Организация запрещена на территории РФ.