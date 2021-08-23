Убийцу мэра иракской Кербеллы приговорили к смертной казни

Багдад, 23 августа. Убийца мэра иракского города Кербелла Абира Салима аль-Хафаджи приговорен к смертной казни.

Такое решение было принято на фоне растущих протестов населения против неспособности властей страны остановить волну расправ над общественными и политическими деятелями, в причастности к которым обвиняют правительство и силовые структуры Ирака.

Глава города Кербелла, где находятся несколько важнейших святынь мусульман-шиитов, 10 августа был застрелен из пистолета Хусейном Абд аль-Амиром во время рабочей инспекции на одном из объектов несанкционированного строительства в районе Аль-Мамджи. Причиной убийства, как сообщается, стало недовольство проводимой им муниципальной кампании по пресечению нарушений в этой части города. От рук преступника также погибли двое сопровождавших мэра сотрудников муниципалитета.

NEW: Last week, Karbala's mayor was shot dead in cold blood while inspecting demolition of unlawful structures built on state land.



It prompted PM @MAKadhimi himself to go down to Karbala to face the alleged murderer. But is any change on horizon?https://t.co/JltQBcjGNu — Mohammad Ali Shabani (@mashabani) August 20, 2021

Аль-Амир был задержан на месте происшествия, после чего дал признательные показания. Верховный суд Ирака приговорил его к смертной казни через повешение. На подачу апелляции у адвоката обвиняемого есть 30 дней. Затем вердикт суда должен подписать президент страны Бархам Салех.

Череда подобных убийств, целями которых с 2019 года стали около 70 активистов, политических и публичных деятелей, неоднократно вызывала широкий общественный резонанс из-за того, что многим из исполнителей удалось скрыться или уйти от ответственности. Это и стало поводом для обвинений в адрес руководства и правоохранительных органов государства, так как их подозревают в попытках устранения «нежелательных» лиц и освобождении якобы задержанных преступников.

После гибели Аль-Хафаджи Кербеллу посетил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, который пообещал, что виновные будут наказаны. Впоследствии он одобрил вынесенный приговор, написав об этом в Twitter.

The murderer of the provincial governor of Karbala, Iraq who assassinated him in broad daylight in front of guards has been captured.



it seems he will be sentenced to death inshallah. https://t.co/1IP6AsNGw6 — ابن ڪربلاء ???????????????? (@IbnAlRafidayn) August 22, 2021

«Я ценю и уважаю решение суда касательно преступника, убившего Абира Салима, главу муниципалитета Кербеллы. Беспристрастность системы правосудия является гарантом равенства, справедливости и доверия народа к государству», — заявил Аль-Казыми.

По сообщениям правозащитных организаций, Ирак занимает четвертое место в мире по количеству казней. В частности, только за 2020 год было зарегистрировано более 45 смертных приговоров, многие из них — в отношении боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Криминогенную обстановку в стране осложняет большое количество стрелкового оружия, которое попадало в оборот за долгие годы войн и межконфессиональных конфликтов. В 2017-м в стране насчитывалось 7,6 млн зарегистрированных единиц при населении около 39 млн человек. Вместе с тем количество нелегального оружия подсчитать не представляется возможным.

1 Организация запрещена на территории РФ.