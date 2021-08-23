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Убийцу мэра иракской Кербеллы приговорили к смертной казни
Весь мир
Убийцу мэра иракской Кербеллы приговорили к смертной казни
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 23 августа. Убийца мэра иракского города Кербелла Абира Салима аль-Хафаджи приговорен к смертной казни.

Такое решение было принято на фоне растущих протестов населения против неспособности властей страны остановить волну расправ над общественными и политическими деятелями, в причастности к которым обвиняют правительство и силовые структуры Ирака.

Глава города Кербелла, где находятся несколько важнейших святынь мусульман-шиитов, 10 августа был застрелен из пистолета Хусейном Абд аль-Амиром во время рабочей инспекции на одном из объектов несанкционированного строительства в районе Аль-Мамджи. Причиной убийства, как сообщается, стало недовольство проводимой им муниципальной кампании по пресечению нарушений в этой части города. От рук преступника также погибли двое сопровождавших мэра сотрудников муниципалитета.

Аль-Амир был задержан на месте происшествия, после чего дал признательные показания. Верховный суд Ирака приговорил его к смертной казни через повешение. На подачу апелляции у адвоката обвиняемого есть 30 дней. Затем вердикт суда должен подписать президент страны Бархам Салех.

Череда подобных убийств, целями которых с 2019 года стали около 70 активистов, политических и публичных деятелей, неоднократно вызывала широкий общественный резонанс из-за того, что многим из исполнителей удалось скрыться или уйти от ответственности. Это и стало поводом для обвинений в адрес руководства и правоохранительных органов государства, так как их подозревают в попытках устранения «нежелательных» лиц и освобождении якобы задержанных преступников.

После гибели Аль-Хафаджи Кербеллу посетил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, который пообещал, что виновные будут наказаны. Впоследствии он одобрил вынесенный приговор, написав об этом в Twitter.

«Я ценю и уважаю решение суда касательно преступника, убившего Абира Салима, главу муниципалитета Кербеллы. Беспристрастность системы правосудия является гарантом равенства, справедливости и доверия народа к государству», — заявил Аль-Казыми.

По сообщениям правозащитных организаций, Ирак занимает четвертое место в мире по количеству казней. В частности, только за 2020 год было зарегистрировано более 45 смертных приговоров, многие из них — в отношении боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Криминогенную обстановку в стране осложняет большое количество стрелкового оружия, которое попадало в оборот за долгие годы войн и межконфессиональных конфликтов. В 2017-м в стране насчитывалось 7,6 млн зарегистрированных единиц при населении около 39 млн человек. Вместе с тем количество нелегального оружия подсчитать не представляется возможным.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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убийство ирак смертная казнь
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