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Президент России открыл военно-технический форум «Армия -2021» в Подмосковье

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:22
Армия
Президент России открыл военно-технический форум «Армия -2021» в Подмосковье
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 августа. Президент России Владимир Путин открыл военно-технический форум «Армия-2021», который проходит в подмосковном выставочном центре «Патриот».

В ходе церемонии российский лидер отметил, что выставка является демонстрацией современного уровня Вооруженных сил РФ и мощного инновационного потенциала страны.

«Здесь представлен современный уровень наших вооруженных сил и что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы», — сказал глава государства.

Ранее Путин анонсировал закладку двух военных кораблей и четырех подлодок для ВМФ РФ. Шесть боевых судов будут построены на трех ведущих судостроительных предприятиях страны: АО «Севмаш», «Адмиралтейские верфи» и «Амурский судостроительный завод».

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путин россия армия-2021
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