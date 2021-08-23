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Еврокомиссар Домбровскис назвал маловероятным членство Украины в Евросоюзе
Политика
Еврокомиссар Домбровскис назвал маловероятным членство Украины в Евросоюзе
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 23 августа. Членство Украины в Евросоюзе в ближайшие годы вряд ли возможно, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Как отметил представитель ЕК, Брюссель поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз, но членство является политическим вопросом, который должен быть единогласно поддержан всеми странами-членами.

«Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы», — рассказал Домбровскис в беседе с украинскими журналистами.

На тему расширения ЕС в самом Евросоюзе нет консенсуса, ситуация касается не только Украины, но и других стран, желающих стать его частью, пишет НСН.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что для того, чтобы Евросоюз не рухнул, как в свое время СССР, Западу нужно найти прагматическое решение реконструкции, а для этого нужен союз с Россией, создать единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона.

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украина евросоюз еврокомиссия
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